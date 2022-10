"No dejes de creer": Araujo ya se entrena en el gimnasio y no renuncia a su sueño de estar en el Mundial de Catar

El entrenador Diego Alonso ya ha manifestado que aguardará hasta último momento para definir si el defensor de Barcelona puede estar en la convocatoria.

A falta de 25 días para que comience el Mundial de Catar y a 29 del debut de Uruguay ante Corea del Sur, el zaguero Ronald Araujo no baja los brazos en su aspiración de jugar con la selección uruguaya.

El defensor del Barcelona sufrió una avulsión del tendón del aductor largo del muslo derecho a finales de setiembre en el partido ante Irán y debió ser operado. Un mes después ya dejó las muletas y comenzó a hacer trabajos en el gimnasio, tal como mostró este miércoles en una publicación de Instagram.

"Confía en los planes de Dios, él es fiel y cumplirá cada una de sus promesas en tu vida, no te desesperes, no pierdas la fe ni la esperanza, el Señor tiene preparado un camino para ti , que te llevará hacia lo que siempre has soñado, un camino que te dará la salida a todas las dificultades que hoy vives, no dejes de creer porque todo será para tu bien", escribió para acompañar la foto.

El defensor es parte de la reserva de 55 futbolistas y el entrenador Diego Alonso ya ha manifestado que lo esperará hasta último momento. Si bien en circunstancias habituales su recuperación podría demandar hasta tres meses, el objetivo de la Copa del Mundo hace que los plazos se intenten reducir al mínimo posible.

"Se lo dije a él y lo hago público, a Ronald lo vamos a esperar, creemos a nivel médico que él tiene opciones claras de poder llegar al mundial. Esperaremos la evolución que tenga, tenemos la ilusión de que pueda llegar", dijo Alonso días después de que se conociera que debía ser intervenido.