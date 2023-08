"No tengo nada para reprocharle, que se quede tranquilo": futbolista de Argentinos habló de su lesión y agradeció el apoyo de Marcelo

El tiempo de recuperación le demandará entre ocho y doce meses.

El futbolista de Argentinos Juniors Luciano Sánchez, que este martes sufrió una lesión en su rodilla izquierda durante el partido por Copa Libertadores ante Fluminense, recibió el alta este miércoles. El deportista deberá operarse en unas semanas.

Una vez con el alta, el futbolista dijo que el traumatismo que sufrió "fue bastante doloroso", pero cuando los médicos lograron "corregirle la rodilla, lo alivió mucho", expresó a TyC Sports.

"Ahora vamos a casa a esperar que se deshinche la rodilla y después tenemos que hacer un par de estudios más y de ahí determinar cuándo operamos", agregó Sánchez.

El futbolista agradeció todos los mensajes que recibió y destacó el de Marcelo, jugador del Fluminense protagonista de la lesión. "Sé que fue sin intención. Fue una jugada desafortunada y me mandó mensajes pidiendo disculpas", expresó y agregó: "Me enteré que me buscó en el vestuario. Son gestos que demuestran cómo es uno como persona. Lo admiro como jugador y ahora también como persona".

"No tengo nada para reprocharle a él, que se quede tranquilo", manifestó el futbolista argentino.

Sánchez contó además que habló con el entrenador de Argentinos Juniors, Gabriel Milito, quien le reveló que su lesión los iba a motivar a buscar la clasificación la próxima semana en Brasil.