"Nos tomó por sorpresa, porque a él nunca lo veías mal": el mensaje con el que Coates recordó al "Morro" García

El defensa uruguayo habló sobre el suicidio de su amigo: "Creo que el recuerdo que siempre vamos a tener de él es cómo fue con nosotros. Siempre buscando que sea una conexión con el grupo muy positiva", recordó.

A 11 días de que comience el Mundial de Catar, el futbolista uruguayo Sebastián Coates habló sobre el suicidio de Santiago "Morro" García. "Jugar un mundial siempre tiene algo emocional muy grande", sostuvo. En su caso, reconoció, se suma lo que pasó con Santiago, "más que nada por ser un amigo y tan allegado a él".

El delantero tenía 30 años y jugaba en el equipo argentino Godoy Cruz fue encontrado sin vida en su apartamento, en febrero de 2021. En ese entonces, había sido separado del plantel y estaba bajo tratamiento psiquiátrico.

"Esta es una instancia muy grande y donde sé que él también estaría mirando, pendiente y estaríamos cambiando mensaje después de los partidos", contó en un video difundido por la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales. "Va a ser un mundial de emociones muy grandes para todos nosotros", reconoció el defensa de la selección uruguaya.

Coates señaló que en Uruguay han aumentado los casos de suicidios. En 2021 Uruguay registró un récord de suicidios desde que se llevan estadísticas oficiales: 758 autoeliminaciones en el año. Este 2022 los datos preliminares del Ministerio de Salud Pública (MSP) indican que en los primeros cinco meses del año se registraron 349 casos.

Esta cifra confirma que la tendencia se mantiene en nuestro país."Es un poco la actualidad que vivimos hoy en día, de crisis también, de pandemia, de muchas cosas", consideró. En su caso, rememoró le tocó vivir de muy cerca este tema, que tildó de "tabú".

"Nos conocimos a los 11 años con Santiago. Pasamos muchos momentos en Nacional porque somos de la misma generación", relató. "Él era una persona muy alegre y, quizás, fue un poco eso. En realidad, a un grupo -que obviamente éramos amigos- nos tomó por sorpresa, porque a él nunca lo veías mal. Nunca te demostraba que estaba mal", manifestó.

"Él siempre estaba sonriendo, siempre estaba haciendo bromas con todo y eso fue lo que más nos llamó la atención. Una de las cosas que quizás nos 'reprochamos' más fue él no haber detectado realmente que algo le pasaba", expresó.

"Creo que el recuerdo que siempre vamos a tener de él es cómo fue con nosotros. Siempre buscando que sea una conexión con el grupo muy positiva", enfatizó.

El jugador, que actualmente defiende la camiseta del Sporting de Portugal, dijo que si le tocara vivir algo así en ese momento "buscaría ayuda" y a las personas más cercanas demostrarles que realmente necesita apoyo. "Para mí esto es un juego, es muy seguro que algún día cometas un error. El problema es cómo reacciones vos a ese error, a las críticas, cómo reacciones a todo", prosiguió.

"En mi caso, normalmente lo que hago es no leer o enfocarme en entrenar, en estar con mi familia", comentó. "Por eso, ciertas cosas no me afectan o no me llegan directamente. Mi opinión es que esa sería la última opción", dijo.

Llamó a "agotar todas las opciones que uno tiene" y subrayó que la salud mental de las personas es muy importante. "Hoy nos damos cuenta que no la valorizamos mucho y que no le damos mucho hincapié a tratarnos, buscar ayuda y otras soluciones", añadió.

"Sigue siendo un tema que no solo deberían ser los deportistas sino que muchos clubes deberían insistir en eso", aseguró. "Creo que lo más importante es trabajar desde muy chico para cómo vas a actuar en determinados momentos", enfatizó. "Todos somos diferentes y no es fácil manejar la presión, el éxito, la derrota", reconoció.