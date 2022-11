Peñarol cesó a Leonardo Ramos como director técnico; el club se tomará unos días para elegir al próximo entrenador

Ramos consiguió 22 puntos de los 42 que disputó -llegó tras la primera fecha del Clausura- donde ganó seis partidos, empató cuatro y perdió cuatro.

Leonardo Ramos dejó de ser el entrenador de Peñarol. Tras una reunión que se llevó adelante en el Estadio Campeón del Siglo, la directiva aurinegra decidió el cese del DT que tenía contrato hasta diciembre de 2023.

Un noche de lunes movida para el Club Atlético Peñarol. Sobre las 18:30 los dirigentes se reunieron para analizar la continuidad o no del entrenador Leo Ramos y del futuro deportivo de la institución.

Mientras los dirigentes estaban en el CDS, un grupo de hinchas y socios del club llegaron a la puerta del Palacio Peñarol -donde iba a ser en un principio la reunión- para manifestar su malestar con lo que fue el año carbonero.

Sobre la noche la directiva tomó la decisión de echar a Ramos de la dirección técnica y ya se busca su reemplazo para lo que será un 2023 en donde Peñarol tendrá el campeonato uruguayo, Copa Sudamericana y en diciembre las elecciones para nuevo presidente.

En este segundo ciclo en Peñarol, Ramos consiguió 22 puntos de los 42 que disputó -llegó tras la primera fecha del Clausura- donde ganó seis partidos, empató cuatro y perdió cuatro.

Además, según supo Telemundo en la reunión algunos consejeros quería sacar al gerente deportivo, Pablo Bengoechea, pero el presidente Ignacio Ruglio no dejó votarlo y argumentó que eso no estaba en el orden del día.

"Se estuvieron intercambiando posiciones en cuanto al perfil que se quería del gerente deportivo y por no estar en el orden del día no se sometió votación", dijo a Telemundo el dirigente Armando Castaingdebat al salir de la reunión. A su vez, sostuvo que "no estarían las mayorías especiales que se necesitan" para hacer su remoción.

El dirigente comentó que se van a tomar unos días para elegir al próximo entrenador.