Por dentro: los detalles de la reunión en el Complejo Celeste en la que la AUF cesó a Tabárez

Una fuente vinculada al Comité Ejecutivo de la AUF contó cómo transcurrió el encuentro, en el que le comunicaron a Tabárez que dejaría de ser el entrenador de la selección.

"Una reunión muy de fútbol". Así definió uno de los integrantes del Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) el encuentro que mantuvieron con Óscar Tabárez en el Complejo Celeste este viernes para anunciarle el fin de su vínculo laboral con la Celeste.

Según explicó la fuente, que prefirió no ser nombrada, Tabárez "se tomó con bastante entereza" la decisión de la AUF y dio su punto de vista sobre la situación actual de la selección. Entre otros, destacó aspectos positivos durante estos 15 años de gestión al frente de la Celeste. Asimismo, "asumió errores y responsabilidades que son evidentes", detalló el dirigente.

Además del "Maestro", también estuvo en la reunión Celso Otero, el exasistente técnico del equipo y quien también dio su parecer sobre la situación. Tanto el exentrenador como Otero coincidieron en que no "desconocían" la autoridad de los dirigentes de la AUF y tomaban la determinación de buena manera.

Sobre el final del encuentro, "la reunión se puso un poco tensa, pero no fue nada del otro mundo", consideró el directivo. Allí Tabárez tuvo un cruce de palabras con el resto del Comité Ejecutivo, pero "no fue más que eso", recalcó.

En líneas generales la reunión fue muy emotiva. Varios dirigentes se conmovieron cuando debieron comunicar la decisión y hacer un breve repaso de estos 15 años. "Con el dolor que conlleva este tipo de cosas, pero por un tema de convicción considero que la determinación fue la correcta. Los hechos hablarán y siempre nos vamos a hacer responsable como autoridad del fútbol", comentó el informante.

Desde la AUF no consideran graves las declaraciones que Tabárez ha dado en los últimos días, tras la goleada frente a Bolivia por la última fecha de las Eliminatorias. Para los dirigentes, en todos los casos la prensa "sacó de contexto" los dichos. "Por ejemplo, cuando dijo que no sabía quién le podía exigir la renuncia, consideramos que no nos estaba hablando a nosotros", explicó. Agregó que el exentrenador apuntó siempre que no iba a renunciar.

De cara a lo que viene la AUF aún no tiene definido el sucesor de Tabárez, aunque el objetivo principal es clasificar al mundial de Catar. "Nos queda un campeonato de cuatro partidos", graficó la fuente. Por este motivo, ahora se buscará un técnico acorde a esta necesidad y que también pueda encarar un proyecto a largo plazo.

Tampoco existe una lista de personas, pero sí hay un lineamiento en cuanto a los perfiles que buscarán. De igual modo, definirán los detalles en los días que vienen para que "el tiempo no nos termine corriendo de atrás".