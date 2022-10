Portugal, rival de Uruguay en Catar, perdió una de sus piezas de ataque por lesión

El delantero Diogo Jota se lesionó el fin de semana pasado ante el Manchester City en el último minuto de juego y debió salir en camilla.

El entrenador del Liverpool inglés, Jürgen Klopp, confirmó este lunes que el delantero Diogo Jota sufrió una lesión muscular que lo alejará varias semanas de las canchas y le impedirá disputar el Mundial de Catar con Portugal.

El delantero se lesionó el fin de semana pasado ante el Manchester City en el último minuto de juego y debió salir en camilla.

“Realmente no son buenas noticias sobre Diogo. Sí, se perderá el Mundial. (Es una) lesión bastante grave en el músculo de la pantorrilla y ahora comienza el proceso de recuperación. Es una noticia muy triste para el chico, y también para nosotros y para Portugal", lamentó el entrenador alemán en conferencia de prensa.

Klopp prefirió no apostar por una cantidad de semanas de recuperación, pero adelantó que "será larga".

"¡Después de una noche tan buena en Anfield, la mía terminó de la peor manera! En el último minuto uno de mis sueños se derrumbó. Seré uno más apoyando desde fuera, club y país, y peleando por estar de vuelta lo antes posible. Nunca caminarás solo", escribió el delantero en su cuenta de Twitter este lunes.

After such a good night at Anfield mine ended in the worst way ! In the last minute one of my dreams collapsed 💔

I will be one more supporting from the outside, club and country, and fighting to be back as soon as possible 🙏

You'll Never Walk Alone pic.twitter.com/gKssZSnLZ1

— Diogo Jota (@DiogoJota18) October 18, 2022