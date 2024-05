Presidente de gremial de árbitros dijo que Javier Feres analiza "los caminos a seguir" tras insulto racista que recibió de Caruso Lombardi

"Caruso tuvo una llamada haca mi persona manifestando su arrepentimiento y estaba tratando de comunicarse también con el compañero afectado", dijo Yimmy Álvarez.

El presidente de la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf), Yimmy Álvarez, dijo que Javier Feres analiza a esta ahora "los pasos a seguir" tras los insultos del entrenador de Miramar Misiones, Ricardo Caruso Lombardi.

"Desde el punto de vista colectivo respaldamos al compañero Feres, hicimos un comunicado. Estamos trabajando con él directamente", expresó Álvarez.

"Respecto a lo individual, Feres está analizando con nuestro representante legal de Audaf los caminos y pasos a seguir. Es importante destacar que Caruso tuvo una llamada haca mi persona manifestando su arrepentimiento y estaba tratando de comunicarse también con el compañero afectado", añadió.

La situación ocurrió durante el partido de la fecha 13 del Apertura entre Liverpool y Miramar Misiones. Feres expulsó al futbolista Guzmán Pereira tras una falta y el entrenador argentino explotó. Ante las protestas, el árbitro también expulsó al director técnico y este, entre otras cosas, le dijo "negro de mierda".

Horas después, Caruso Lombardi pidió disculpas en sus redes sociales. "En el día de hoy (por ayer) tuve un exabrupto en el final del partido con el juez Javier Feres, le pido disculpas públicamente por usar palabras que no corresponden. Más allá del enojo me siento avergonzado, por estar con las pulsaciones a mil no debo actuar de esa manera", escribió en su cuenta de X.

"Nunca pensé que había dicho eso, cuando lo vi me dio vergüenza", dijo más tarde en el programa De fútbol se habla así (DSports).

El gremio de árbitros emitió un comunicado condenando las "expresiones racistas" de Caruso Lombardi.