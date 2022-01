Previo al clásico, Déborah Rodríguez debió cortar su entrenamiento en el Campus por insultos racistas y agresiones de hinchas

"Me gritan negra de mierda, insultan a mi madre, a mi hermano mellizo, que jugó en Peñarol", relató la atleta.

La atleta uruguaya Déborah Rodríguez denunció este jueves a través de redes sociales que sufrió insultos racistas y agresiones por parte de hinchas durante la previa al clásico que se disputó el miércoles en el Campus de Maldonado.

Según relató en un video a través de su cuenta de Instagram, la deportista fue en la tarde del miércoles a entrenar al escenario municipal como hace habitualmente. Cuando estaba finalizando su jornada, realizando el estiramiento junto a otros atletas, comenzó a recibir insultos de parte de hinchas. "Me gritan negra de mierda, insultan a mi madre, a mi hermano mellizo, que jugó en Peñarol", relató en alusión a Ángel Rodríguez, quien militó en el club aurinegro entre 2016 y 2018.

"No soy de ninguno de los dos cuadros. No hablo de fútbol, hablo de violencia", aclaró.

La atleta se acercó a los hinchas y les preguntó por qué la agredían. "Estaba tristísima, no hice nada malo. No estaba siendo partícipe del espectáculo. Les pregunté y no tenían un justificativo coherente", lamentó, y añadió que en ese momento comenzaron las agresiones. Según narró a Montevideo Portal, le tiraron botellas. Ante esto, debió intervenir la Guardia Republicana, que le recomendó abandonar el lugar.

"La gente descarga todo lo peor de sí mismo en un deporte que nada tiene que ver. El ser humano está llegando a puntos lamentables. No se trata del Estado, del gobierno, del Ministerio del Interior. Son valores familiares, cosas que se aprenden en casa. Tengamos empatía, pensemos en el otro", reflexionó Rodríguez.

Por último, Rodríguez llamó a "generar conciencia" y contar las historias de violencia que sufren las personas: "Yo no me cayo, yo cuento".