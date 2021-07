“Qué triste noticia”: las palabras de Luis Suárez recordando a Williams Martínez

"Mucha fuerza para su familia y amigos. DEP (Descansa en paz) Williams", escribió el delantero uruguayo.

El delantero uruguayo Luis Suárez recordó este domingo al defensor Williams Martínez, que falleció el sábado por la noche.

"Qué triste noticia la pérdida de Williams Martínez. Mucha fuerza para su familia y amigos. DEP (Descansa en paz) Williams", escribió el delantero del Atlético Madrid en una historia de Instagram en que compartió una foto de Martínez en sus tiempo como zaguero de River junto a un lazo negro en señal de luto.

Martínez, de 38 años, estaba disputando el torneo Apertura de la Segunda División con Villa Teresa aunque llevaba algunas fechas fuera del plantel debido a que había sido diagnosticado con covid-19 el 23 de junio. Este sábado por la noche se suicidó.

La AUF oficializó esta mañana que se resolvió suspender los tres partidos del Campeonato Uruguayo que estaban pautados para el domingo. Sudamérica vs Fenix, Liverpool vs Peñarol y Nacional vs Villa Española serán "reprogramados a la brevedad".