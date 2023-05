"Quedó demostrado que podemos competir de igual a igual con un equipo brasileño", dijo Gutiérrez, aunque aclaró que no aseguraron "nada"

"No sabemos si vamos a estar dentro de tres fines de semana, no podemos preparar nada", dijo sobre las posibles incorporaciones que ya han trascendido en la prensa para el próximo período de pases.

El director técnico de Nacional, Álvaro Gutiérrez, se expresó este jueves, tras pisar suelo uruguayo, sobre el empate agónico que consiguió su equipo contra el Inter a los 91 minutos de juego por Copa Libertadores que lo coloca como único líder de su grupo.

"Primero que nada la incertidumbre aquella que teníamos nosotros de saber si podíamos competir de igual a igual con un equipo brasileño en su casa, que siempre es bravo y lo fue... quedó demostrado que podemos", aseguró.

El entrenador tricolor agregó que quedó conforme con el resultado, porque "si bien fue un empate es difícil traer puntos de Brasil". Destacó, a su vez, la manera en que consiguieron el punto, porque se repusieron de una primera media hora donde, más allá de que jugaron mal, "ellos estuvieron muy bien".

"Nos metieron adentro de nuestro arco a base de toques, de velocidad, rotación. Y después fuimos entrando más en el partido, le fuimos encontrando el punto débil que podían tener ellos y creo que se hizo un partido mucho más parejo. Donde, incluso, tuvimos alguna chance para pasar adelante. Pero después de ir perdiendo dos veces, y más en el segundo gol que nos hacen en el minuto 35 (del segundo tiempo), el equipo no bajó los brazos y creyeron en ellos mismos. Realmente yo estoy muy orgulloso", expresó Gutiérrez.

Sin embargo, pese a estar primero en el grupo B y con dos puntos de diferencia, el técnico consideró: "No aseguramos nada". "Evidentemente que nos da un poco más de tranquilidad porque no solo que ganas un punto sino que le sacas dos puntos al Inter que es uno de los candidatos también a clasificar. Pero, si bien estamos contentos, sabemos que todavía quedan tres partidos que van a ser tres finales", admitió.

Dijo, también, que el hecho de que entrara Alfonso Trezza por Federico Martínez fue una "decisión táctica". "Creía que Trezza en este tipo de partido, por su despliegue, por su velocidad, podía hacer mucho daño", explicó.

"Se sumó a que Fede estaba un poquito cargado pero creo que si hubiera estado bien hubiera sido lo mismo, porque Trezza también está trabajando muy bien y hoy la verdad que estoy con una incertidumbre bárbara de a quién podía poner. Y eso es lo que quiero yo, romperme la cabeza para optar por la mejor opción", aseveró.

Por otro lado, habló sobre el partido que enfrentará este domingo en el Estadio Luis Franzini contra Defensor Sporting y, en particular, del hecho de no contar con Fabián Noguera. Señaló que tiene "una leve idea" de la variante que implementará, pero esperará a ver cómo se encuentran los jugadores para después tomar una decisión.

Consultado sobre la mejora en el nivel de algunos futbolistas desde que llegó, respondió: "Nosotros trabajamos normal, con el poco tiempo de trabajo que tenemos físicamente prácticamente no pudimos trabajar nada. Todo lo físico que tienen viene de la preparación anterior". "Lo único que te puedo decir es la manera que nosotros tenemos de arropar muchas veces a los zagueros y los hace entrar con más confianza", prosiguió.

Sobre la visita de Luis Suárez a la concentración, dijo que si bien no lo conocía personalmente porque no lo tuvo ni en las juveniles ni en primera, lo respeta mucho. "No quiero tampoco ser pasado. Pero la verdad que todos los compañeros y toda la gente que lo vio se alegró", manifestó. "Al que no puede ver fue a Felipe (Carballo) que sí lo tuve en juveniles. La verdad que una alegría que, incluso, Carlitos De Pena después viniera a saludar a cada uno. La gente que pasa por Nacional no se olvida", afirmó.

Por último, se refirió a las posibles incorporaciones que ya han trascendido en la prensa para el próximo período de pases. "No sabemos si vamos a estar dentro de tres fines de semana, no podemos preparar nada", confesó.

"Con el Chory (Castro) el interés está pero nosotros somos muy responsables y no queremos tampoco sacarlo, que tiene hoy un contrato vigente. En el momento se hablará me imagino yo y esperemos que se pueda dar", cerró.