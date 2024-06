"Quedó muy gracioso, se lució el perro acompañando la corrida": "Papelito" Fernández habló del insólito gol y festejo con Danubio

"La caída de Tealde, la mala fortuna de Menosse que se lastima, totalmente insólito. Una jugada de locos", dijo el goleador del franjeado.

Sebastián Fernández volvió a marcar un gol este lunes para Danubio y cerró el Apertura como tercer goleador del campeonato con siete tantos, por detrás de Octavio Rivero (Defensor Sporting) y Franco López (Progreso). Su equipo no logró abrochar la victoria y empató 1-1 ante Deportivo Maldonado en Jardines del Hipódromo.

Pero el de este lunes contra Deportivo Maldonado fue un gol que se viralizó y alcanzó millones de reproducciones en redes sociales. ¿Por qué? Debido a la sucesión de caídas durante la jugada y el insólito festejo que incluyó a un perro.

"Papelito" recepcionó una pelota afuera del área y encaró hacia el arco. Cuando parecía que el defensor Facundo Tealde podía frenarlo, éste se desplomó solo y comenzó a girar por el piso, dejando solo a Fernández contra el arquero. El delantero definió por arriba. El otro defensor, Hernán Menosse, se posicionó para sacar la pelota en la línea, pero se golpeó una pierna con la otra y también cayó al suelo.

Para concluir la jugada, "Papelito" se tropezó y terminó ingresando al arco con la cara en el césped.

Ya el gol era insólito, pero se sumó otro elemento: cuando Fernández corría y celebraba, apareció en la imagen televisiva un perro que corría y ladraba a la par del deportista.

"Me lo mandaron un montón de amigos, quedó muy gracioso. Se lució el perro acompañando la corrida", dijo el delantero este martes a 100% Deporte (Sport 890).

Contó que en el momento "estaba recontra concentrado", por lo que no se enteró de todo lo que había sucedido. "Después vi que hasta yo me enterré de cabeza. Pasó absolutamente de todo. La caída de Tealde, la mala fortuna de Menosse que se lastima, totalmente insólito. Una jugada de locos y el perro me acompaña", declaró.

Papelito dijo que "estas cosas solo pasan acá", en el fútbol uruguayo, y sumó que es la primera vez que ve "un perro adentro de Jardines".

El encuentro no tuvo final feliz para Danubio por otra "carambola", en palabras de Fernández. En una de las últimas jugadas del partido, el arquero Mauro Goicoechea quizo tomar la pelota luego de que pegara en dos palos y la metió adentro. "Es uno de los mejores arqueros del campeonato y tuvo la mala fortuna de hacer eso", reflexionó Papelito.