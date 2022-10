Reapareció Óscar Tabárez tras su salida de la selección: “Me he autoimpuesto un alejamiento, necesito tiempo”

El exentrenador celeste dijo estar "muy orgulloso" de sus años en la celeste.

Óscar Washington Tabárez, entrenador de la selección uruguaya de fútbol entre 2006 y 2021 (en su segundo periodo), reapareció este martes en un evento de la Mutual de jugadores que lo homenajeó en el Sodre. Si bien había participado de la inauguración del complejo deportivo de Diego Godín, Andrés Scotti y su excolaborador Mario Rebollo, este martes brindó un discurso por primera vez desde su salida.

"Me he autoimpuesto un alejamiento. Necesito tiempo. Necesito que sigan sucediendo cosas buenas, pero que se terminen", dijo durante su alocución de siete minutos en el marco del balance del primer año del programa "Más Mutual", que apunta al desarrollo integral de los futbolistas. Tabárez fue despedido por las autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) el 19 de noviembre de 2021 tras varias derrotas seguidas en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar.

El exentrenador celeste no realizó ninguna consideración acerca de su alejamiento de la selección ni sobre el objetivo inmediato de los ahora dirigidos por Diego Alonso, el mundial que comienza en noviembre.

"Como saben estuve mucho tiempo en la selección tratando de hacer cosas. Siempre es un buen ejercicio para cualquiera que empieza un emprendimiento es ver lo que encuentra y que cuando se termine, que haya una realidad un poco mejorada que lo anterior. Eso evidentemente es una satisfacción", dijo sobre su paso por la Celeste.

En el mismo sentido, añadió: "Los proyectos necesitan de tiempo, proyectos de larga duración, y de esa manera se van acomodando las cosas. Todos los que estuvimos ahí tuvimos una parte (de los méritos). Estamos orgullosos de lo que vivimos, pero es una tarea de todos".

Tabárez agradeció el reconocimiento y contó que en primera instancia había decidido no concurrir por su "autoimpuesto alejamiento". "Pero me terminaron de convencer (las autoridades de la Mutual). Uno no puede irse para otro lado y atender una situación personal y no tener la humildad que hay que tener cuando esta gente se preocupa tanto por lo que están haciendo", dijo.