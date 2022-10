Rochet deslizó que podría dejar Nacional a fin de año: "El domingo voy a disfrutar como si fuera el último partido en el Parque"

El capitán tricolor manifestó la alegría por el título, pero aclaró: "No se ha logrado todavía el gran objetivo que es el Uruguayo".

El arquero y capitán de Nacional, Sergio Rochet, deslizó este lunes que podría dejar el club al finalizar el Campeonato Uruguayo y que el domingo ante Danubio lo vivirá "como si fuera el último partido en el Parque".

"Puede ser que sea el último partido en el Parque Central. Uno inconscientemente yo lo está pensando. Queda un año de contrato, trato de disfrutarlo día a día. El domingo en el Parque voy a disfrutarlo como si fuera el último. Si no lo es, voy a estar contento de seguir acá. Nacional me abrió las puertas, me he brindado 100% al club y me han brindado un cariño enorme. Lo menos que puedo hacer es demostrarlo adentro de la cancha y no pensar en el futuro sino en el próximo partido", dijo el portero a la prensa tras la consagración en el Clausura ante Cerrito.

Rochet, una de las figuras del tricolor, manifestó la alegría por el título, pero aclaró: "No se ha logrado todavía el gran objetivo que es el Uruguayo". Nacional definirá el principal torneo con Liverpool a partir del 30 de octubre. Si gana el primer partido será campeón, si pierde, habrá dos finales más.

El capitán fue consultado por el momento de la entrega de la copa, que luego de levantarla junto a sus compañeros, se la entregó a Luis Suárez para que este la ofreciera a la hinchada. "Me salió en el momento. Sabemos lo que es Luis para nosotros y para los hinchas. Se merecía mostrársela a la tribuna por todo el cariño de la hinchada y de él hacia ellos. Fue algo muy lindo", señaló.

Rochet enfatizó que la victoria más importante del torneo fue el clásico que el tricolor obtuvo por 3-1 en la fecha 4. "Fue el principal: una victoria deseada por jugar en nuestra cancha, con nuestra gente y con Luis. Fue el partido que marcó", indicó.