Ronaldo destronó a Messi como el deportista mejor pagado del año, con unos ingresos estimados de US$ 136 millones

A sus 38 años, y alejado de las grandes ligas europeas, el futbolista portugués vuelve al primer lugar del ranking que ya ocupó en 2016 y 2017.

Gracias a su lucrativo contrato con el equipo saudita Al-Nassr, Cristiano Ronaldo es el deportista mejor pagado del mundo en 2023, con unos ingresos estimados de US$ 136 millones, superando a Lionel Messi (US$ 130 millones), según el ranking anual de la revista Forbes.

Una tercera estrella del fútbol, el francés Kylian Mbappé (US$ 120 millones), completa el podio de los deportistas con mayores ingresos en los últimos 12 meses, de acuerdo con la lista publicada este martes.

Por detrás de ellos se sitúa el basquetbolista estadounidense LeBron James (US$ 119,5 millones), la superestrella de los Lakers de la NBA, y el boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez (US$ 110).

Este regreso es consecuencia directa de su salida del Manchester United rumbo a Arabia Saudita en enero. De acuerdo con Forbes, la combinación de sus dos contratos le reportará esta temporada US$ 46 millones a los que se suman otros US$ 90 millones en patrocinios en los últimos 12 meses.

Comprometido hasta 2025 con el Al-Nassr, el delantero portugués recibirá un salario anual de US$ 75 millones además de "oportunidades adicionales de marketing" en este país, señaló la publicación.

De su lado, Messi, que también suscribió un patrocinio como embajador de turismo de Arabia Saudita, fue desbancado del primer lugar de la lista pese a los US$ 65 millones que recibe por su actividad deportiva y otros US$ 65 millones por acuerdos comerciales.

El astro argentino acaba de recibir una suspensión de varios días por el París Saint-Germain, club propiedad del emirato de Catar, después de un viaje a Riad sin autorización del equipo francés.

Las dos superestrellas del fútbol no son las únicas en simbolizar las grandes inversiones de Arabia Saudita en el deporte, ya que los golfistas estadounidenses Dustin Johnson (US$ 107 millones) y Phil Mickelson (US$ 106 millones) ocupan el sexto y séptimo lugar de la lista después de que en 2022 abandonaran la PGA por el nuevo circuito LIV Golf, financiado por Riad.

'Canelo' Álvarez, con unos ingresos de US$ 100 millones por sus apariciones en el ring y otros US$ 10 millones por actividades comerciales, es el segundo latinoamericano en los primeros 10 puestos del ranking.

Los ingresos del mexicano no incluyen los del próximo combate ante el británico John Ryder del 6 de mayo en Guadalajara (Jalisco), ya que Forbes cerró su lista anual el 1º de mayo.

El top-10 lo completan los basquetbolistas Stephen Curry (US$ 100,4 millones) y Kevin Durant (US$ 89,1 millones), octavo y décimo, y el tenista suizo Roger Federer (US$ 95,1 millones), noveno, quien se retiró de las canchas a finales del año pasado.

AFP