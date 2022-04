Ruglio anunció que habrá copa Intercontinental juvenil entre Peñarol y el campeón europeo

El presidente carbonero contó que hay "consenso" para que esta primera final se dispute en el Estadio Centenario.

El presidente del Club Atlético Peñarol, Ignacio Ruglio, informó este lunes que consiguió una de sus grandes aspiraciones de los últimos meses: la concreción de una final Intercontinental entre el campeón de la Copa Libertadores Sub 20 y la UEFA Youth League, la competición europea para los planteles juveniles sub 19.

"Cuando salimos campeones de la Libertadores Sub 20 en febrero en lo primero que pensé fue que quería hacer algo para crear esta final. Se alinearon los astros, a los 15 minutos me escribió el presidente de Conmebol (Alejandro Domínguez) para felicitarme y le dije que no quería jorobarlo, pero que tenía esta idea. Le pareció fantástica y me dijo que me iba a ayudar a llevarla adelante", narró Ruglio en entrevista este lunes con Desayunos Informales.

El presidente carbonero añadió que en la reunión "histórica" en Londres de este fin de semana con las autoridades de Conmebol y UEFA también se confirmó la realización de una final entre los campeones de América y Europa en futbol femenino y futsal.

Por otra parte, adelantó que hay "consenso" para que la primera final se juegue en el Estadio Centenario, dado que "la propuesta surgió de un equipo sudamericano". Luego, se jugarían un año en cada continente. Aún no hay fecha determinada, pero se prevé que sea en mayo.

La UEFA Youth League se ha visto afectada en su desarrollo por la guerra entre Ucrania y Rusia y tendrá su final en Suiza el 24 de abril. Atlético de Madrid y Salzburgo jugarán una semifinal, pero el otro lado de la serie aún tiene pendiente un partido de octavos de final. Dínamo de Kiev de Ucrania postergó su partido con Sporting de Lisboa por la invasión rusa. El que gane, jugará con Benfica en cuartos de final. El triunfador de ese partido, jugará la otra semifinal contra el gigante italiano Juventus.

"La UEFA nos dijo que para los jóvenes europeos puede ser un aliciente en su formación jugar un partido con el calor sudamericano, con un estadio lleno y en contra. Les abre las cabezas de como se vive", agregó.