Ruglio contra la Mutual: "Sé que no quieren que vuelva el fútbol; hace rato se están haciendo los vivos"

Sobre la reunión que llamó con todas las partes y que no se realizará, dijo: "Quería que dijeran eso. Quería que la gente vea quienes quieren que vuelva y quienes no".

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, lanzó duras críticas al gobierno de la Asociación Uruguaya de Fútbol y la Mutual de futbolistas en medio del parate del Campeonato Uruguayo que ya lleva tres semanas y no tiene fecha prevista de finalización.

Consultado por Polideportivo acerca de la reunión que llamó para realizar en el Campeón del Siglo junto a todas las partes involucradas -Mutual, AUF, Unión de Clubes, Nacional, Secretaría Nacional del Deportes, clubes que son sociedades anónimas deportivas- y que no se concretó por la negativa de la AUF, la Mutual, las SAD y Nacional, reflexionó: "No fracasó la reunión, quería que dijeran eso. Estaba seguro que iban a decir eso. Quería que la gente vea quienes quieren que vuelva y quienes no. Sabía que no iban a venir. Sabía que en el fondo no quieren que vuelva el futbol. Solo los que estamos en la cocina sabemos el fondo".

En el mismo sentido, contó que el secretario nacional de Deportes, Sebastián Bauzá dijo que asistiría, al igual que los legisladores que se ofrecieron como mediadores, pero que, en cambio, Ignacio Alonso -presidente de AUF- le respondió "a los dos días". "Ay, recién lo vi", dijo Ruglio que le respondió Alonso.

"Quería exponerlos frente a que dijeran eso. Les propuse hablar cara a cara, mirándonos. Era una oportunidad ideal para arreglar el futbol. Sé que no quieren que vuelva el fútbol", lanzó.

Desde la Mutual se apunta a los clubes por el no retorno de las actividades, en el medio de la discusión por la votación del estatuto del futbolista. "¿Quién hizo el paro? No nos quieran responsabilizar. Hace rato se estaban haciendo los vivos y le hacían creer a la gente que es Peñarol -el que no quiere que vuelva el fútbol-", respondió.