Ruglio respondió a las críticas de Damiani y disparó: "Peñarol es mi vida, no es mi negocio"

“Siempre fui un tipo de vivir sencillo y de ganarme las cosas sin que mi padre me regalara nada", afirmó.

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, divulgó un mensaje este viernes en el que, sin nombrarlo, respondió a las críticas del expresidente mirasol Juan Pedro Damiani.

“Siempre fui un tipo de vivir sencillo y de ganarme las cosas sin que mi padre me regalara nada, me dejó la enseñanza de laburar, a veces me fue mejor y otras no tanto”, inició el texto que compartió a través de una serie de estados de WhatsApp.

Ruglio agregó que su “único sueño grande” fue presidir Peñarol, algo que, “por suerte”, logró. Esto lo alcanzó “enfrentándose solito a un montón de gente con el único objetivo de ordenar el club, volverlo un club más humano y cuidar el dinero de Peñarol más que el mío propio”.

El presidente carbonero añadió que en sus 19 meses al frente del club “hemos festejado bastante”. “Así pienso seguir, con una vida común y feliz con eso”, afirmó.

Ruglio ironizó luego que espera poder cumplir su otro sueño algún día: “tener un lavadero…de autos”.

Comentó, además, que sigue yendo a la tribuna a la que fue “siempre”, y “solo y sin seguridad”. “En la misma tribuna a la que voy desde el año 90 y a la que voy a seguir yendo luego de terminada la presidencia, porque Peñarol es mi vida, no es mi negocio”.

Las dos elecciones en las que fue derrotado no impidieron que siguiera yendo a alentar al club. “No todos vivimos igual. Ahí estoy, cualquier cosa me buscan ahí”, escribió.

Los dichos del presidente aurinegro se dan luego de una entrevista radial en 100% Deporte (Sport 890) que brindó Damiani. Una de las frases que dijo el exdirigente fue: "Que Ruglio hable de ordenar la economía es como que un vegetariano hable de la industria frigorífica".