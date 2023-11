Ruglio tras cese de Darío Rodríguez: "Si somos electos llamo a Broli el domingo; él me dijo 'contá conmigo, el lunes estoy ahí'"

"Muy probablemente" Juan Manuel Olivera se desempeñe como técnico interino este domingo cuando el aurinegro enfrente a Danubio en Jardines del Hipódromo.

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, adelantó este miércoles que su candidato para tomar el cargo de director técnico es el entrenador campeón del mundo sub-20 con Uruguay, Marcelo Broli.

Horas antes se había conocido que Darío Rodríguez ya no era más el DT de la institución. "Queríamos que Darío levantara a fin de año el título de Campeón Uruguayo, pero no estábamos viendo en la cancha lo que necesitábamos", afirmó el presidente mirasol.

Esta decisión se tomó a días de las elecciones que definirán quién presidirá a Peñarol. Ruglio es el principal favorito a ganar las elecciones, en las que compite con Evaristo González, Edgardo Novick y Gastón Tealdi.

🟡⚫ Ruglio habla sobre el cese de Darío Rodríguez como DT de Peñarol: "Queríamos que Darío levantara a fin de año el título de Campeón Uruguayo, pero no estábamos viendo en la cancha lo que necesitábamos" "Fue una decisión que pensé mucho" pic.twitter.com/Dc9FmRoIQx — Telemundo (@TelemundoUY) November 15, 2023

¿Cuándo se definirá quién será el nuevo DT aurinegro? El presidente carbonero respondió que la decisión se tomará el próximo domingo y adelantó que su elegido es Broli.

Ruglio dijo que el domingo se reunirá con los directivos electos y resolverán quién será el DT. "Todos tienen mi compromiso de que no vamos a nombrar un candidato antes que los socios decidan quién manejará los destinos del club", enfatizó.

"Hablé con Broli apenas se fue Darío, tenemos una gran relación. El 'Chelo' me dijo: 'Estando Darío ahí conmigo no hablen, pero si ya me dijiste que es un proceso terminado, contá conmigo que el lunes estoy ahí'. Creo que lo mejor es eso, que estén las nueva autoridades y estemos todos de acuerdo que es Broli o el domingo en esa reunión aparezca uno que plantea otra cosa", dijo.