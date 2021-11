Ruglio volvió a despotricar contra los árbitros y Balbi respondió: “Partido tras partido estados de WhatsApp, es insoportable”

"Hemos lidiado todo el campeonato con esto y hoy (ayer) no iba a ser la excepción. Da rabia tener que pelear contra todo armado", dijo Ruglio tras el empate con Cerro Largo.

A falta de dos fechas para que termine el Torneo Clausura, la definición tiene tanta tensión dentro como fuera de la cancha. El campeonato estuvo marcado desde la fecha uno por un reclamo de puntos de Nacional en el partido con Cerro Largo y por las incontables quejas de Peñarol contra el arbitraje.

Ambas sagas tuvieron nuevos capítulos el lunes, al conocerse la negativa a la solicitud de Cerro Largo de que se recuse a tres integrantes del Tribunal de Apelaciones, supuestamente identificados con el tricolor.

En la otra historia, el presidente carbonero Ignacio Ruglio volvió a despotricar contra los árbitros tras el empate ante el arachán en el Campeón del Siglo en la noche del lunes.

“Como esas dos piñas que le pegan a Gary (Kagelmacher) en la cintura hubo varias toda la noche. Más el tiempo que hacen los rivales sin ninguna consecuencia. Pero la roja es para Gary. IMPUNIDAD y van a ir hasta el fondo porque ya no les interesa nada más que cerrar lo que armaron”, escribió en sus estados de WhatsApp Ruglio.

Además, en declaraciones post partido consignadas por Futbol.uy, el presidente mirasol dijo que el juez Daniel Fedorczuk cobró “todas las divididas para el mismo lado”.

“Pasó todo el campeonato y ahora era visto que en la recta final iba a pasar. Cuando los jugadores le fueron a hablar les hablaba con prepotencia, como hacen siempre. Cuando vi que lo echaba (a Kagelmacher) dije: ‘Bueno, es para hacerlo completo. Lo hicieron redondito lo que querían hacer’”, declaró.

“Los jugadores están muy molestos. Les dije que hemos hecho lo que hemos podido, pero es parte de lo que hay que soportar. Hemos lidiado todo el campeonato con esto y hoy no iba a ser la excepción. Ya sabíamos que íbamos a esperar esto, pero da rabia tener que pelear contra todo armado”, enfatizó

Como es habitual, el clásico rival no perdió pisada en sus reclamos y a través del vicepresidente Alejandro Balbi cargó contra Ruglio en entrevista con Sport 890, asegurando que el aurinegro “está mandando mensajes extremadamente peligrosos”.

"Viene desde hace meses. Cada uno dirige una institución como le parece, pero no puede ser que semana a semana, partido tras partido, con estados de WhatsApp. A mí no me duelen prendas, pero para el sistema, para la organización, los hinchas, los socios y los periodistas, es insoportable. Y ya vemos que ese tipo de cosas no conducen a nada”, agregó.

“Ahora se quejan de un árbitro (Fedorczuk) que no habían proscripto. Ya habían proscripto dos y algunos otros más. ¿Al final qué es lo que queremos? No lo entiendo”, prosiguió, y aseguró que el pedido del delegado carbonero de que se espere a que salga el fallo de Cerro Largo vs Nacional antes que siga el campeonato en realidad es porque el aurinegro “no quiere jugar el jueves”.

“Se ve que el tiempo que hace que algunos no ganan, los está haciendo poner un poco nerviosos", sentenció.