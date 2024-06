Santiago Vidal dijo que denunciará a Jayson Granger por acusarlo de racismo: "Ya es demasiado, se fue de carril"

"Hay líneas que no cruzo. No lo haría nunca en mi vida", aseguró Vidal al ser consultado si había dicho insultos racistas contra el jugador de Peñarol.

El basquetbolista de Aguada, Santiago Vidal, anunció este jueves que denunciará al jugador de Peñarol Jayson Granger por acusarlo de decir insultos racistas durante las finales de la Liga Uruguaya de Básquetbol que finalizaron el lunes con victoria para el rojiverde.

"Sí, obviamente sí", respondió Vidal al ser consultado por 100% Deporte (Sport 890) si denunciaría a Granger. "Ya es demasiado, se fue de carril. Está totalmente... no quiero adjetivar a nadie porque tiene familia, como todos, pero no está bien. La situación es clara. Obviamente va a seguir por un terreno legal", dijo.

El base de 35 años en primera instancia decidió no denunciar a Granger por los gestos amenazantes que le hizo tras la segunda final. Según dijo, no lo hizo porque esperaba un pedido de disculpa del aurinegro que nunca llegó. Granger se disculpó por sus ademanes, pero no con Vidal.

"Esperaba un pedido de disculpas al otro día. Que me diga que se le fue la cabeza y se desbordó. Pero sacó un comunicado que fue un disparate. No pidió disculpas a mí y a mi familia. Insistió con un comunicado, y otro comunicado. Pasó lo vergonzoso", enfatizó Vidal. Ante esto, Vidal ahora sí lo denuncia, pero no por los gestos, sino por acusarlo de racista.

Este miércoles en el mismo programa de Sport 890, Granger reiteró que Vidal le dijo "sos mío mono" y "negro de mierda" durante la segunda final.

"Hay líneas que no cruzo. No lo haría nunca en mi vida", aseguró Vidal al ser consultado si había proferido esos insultos.

Granger también lamentó el canto de los hinchas de Aguada en la cuarta final, cuando lo recibieron gritando "negro cagón". "Los cantos de Aguada estuvieron mal, no corresponden. Te acostumbras, pero no está bien y hay que repudiarlo", consideró Vidal.