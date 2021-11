Scottie Pippen mostró su molestia por la serie The Last Dance y disparó contra Michael Jordan

Ambos exjugadores fueron parte del equipo que llevó a la gloria a los Chicago Bulls, sin embargo, Pippen asegura que la amistad con Jordan "no es lo que la gente ve en la televisión"

El exjugador de básquet Scottie Pippen, quien compartió algunos años junto a Michael Jordan en los Chicago Bulls, cargó contra la serie documental The Last Dance que se centra en la vida deportiva de Jordan. Si bien Pippen apareció en algunos capítulos, se ha mostrado "consternado" por la naturaleza completamente centrada en su excompañero de equipo.

Pippen lanzó su libro autobiográfico -Unguarded- y está llevando adelante una gira por los medios estadounidenses para impulsar esta publicación. En las diferentes entrevistas que se le han hecho, según recuerda The Washington Post, el exjugador de los Bulls se ha encargado de criticar a la serie y tratar de derribar a Jordan. The New York Times publicó hace unas semanas que ya en el prólogo de su libro, Pippen comienza a cruzar críticas en contra de su excompañero.

"Cada episodio es lo mismo: Michael en un pedestal, sus compañeros de equipo en un lugar secundario, más chico", dice un pasaje del libro. "De una temporada a la siguiente, recibimos poco o ningún crédito cada vez que ganábamos, pero sí la mayor parte de las críticas cuando perdíamos", agrega.

Según asegura el exjugador, estuvo en contacto con sus compañeros de equipo de aquella época y asegura que se sienten "tan poco respetados" como él. "¿Cómo se atreve Michael a tratarnos de esa manera después de todo lo que hicimos por él?", se pregunta.

Incluso Pippen apuntó contra de uno de los momentos más icónicos de la carrera de Jordan: "El juego de la gripe". Ocurrió en 1997, cuando la estrella deportiva jugó enferma y los Bulls obtuvieron la victoria sobre Utah Jazz.

"¿Es más fácil jugar con una hernia de disco o jugar con gripe?", se preguntó Pippen en declaraciones a SiriusXM NBA Radio. "No veo muchos 'juegos de espalda mala', pero sí 'juego de la gripe'. Gripe. Vamos", enfatizó.

A lo que se refería es a su dolorosa salida de la cancha también contra Utah Jazz en las finales de la NBA de 1998. Esa "batalla épica" no es conocida por su actuación, sino por el tiro ganador y el juego de Jordan contra Bryon Russell, un jugador del equipo rival.

Jordan, que proporcionó un extenso comentario para la serie, dijo que en ese momento Pippen "apenas sube y baja por la cancha". "Estoy tomando todos los tiros, aportando toda la energía. Me queda muy poco en el tanque", aseguró.

Pippen también retrasó una cirugía de pie, que provocó que se perdiera los dos primeros meses de la temporada 1997-98. Jordan consideró que el exjugador "estaba siendo egoísta".

Jordan y Pippen fueron un dúo dominante durante la mayoría de las 11 temporadas de gran éxito que tuvieron los Bulls, y esos años son testigos de un sinfín de abrazos de jubilo. "Siempre tendremos respeto el uno por el otro, pero nuestra amistad no es lo que la gente ve en la televisión", aseguró Pippen ahora.