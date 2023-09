Se acercan las elecciones en Peñarol y se calienta la interna: Ruglio acusó a Evaristo González de mentir porque "no le dan los votos"

Ruglio afirmó que durante dos años y medio González "firmó todo lo que pasaba" y que sus últimas declaraciones "no tienen nada de cierto" o "están sacadas de contexto".

Las elecciones en Peñarol están a la vuelta de la esquina y la interna dirigencial se empieza a calentar con discusiones públicas. Este viernes fue el turno del presidente del club, Ignacio Ruglio, que descargó munición pesada contra su ex aliado y secretario general y actual opositor, Evaristo González.

"Dice una cosa en el Consejo Directivo y luego sale a mentirle a la gente desesperado porque no le dan los votos y va a volver a hacer la misma elección que hizo en su momento", lanzó en entrevista con 100% Deporte (Sport 890).

Ruglio afirmó que durante dos años y medio González "firmó todo lo que pasaba" y que sus últimas declaraciones "no tienen nada de cierto" o "están sacadas de contexto".

Días atrás, González, que en 2020 se alió con Ruglio para ganar las elecciones y fue secretario general durante buena parte del mandato, dijo que la actual gestión tiene "falta de transparencia" y ejemplificó con el traspaso de Franco González de Danubio al aurinegro.

"Por el 'Cepillo' se puso US$ 100.000 y se compró el 15%. Luego escuché en todos lados que compramos el 80% y habíamos pagado US$ 2 millones. ¿Pero cómo? Si no había esa plata", cuestionó González en la misma radio.