Se votó la creación de la Liga Profesional de Fútbol: mayoría de clubes dice que se aprobó, pero la AUF lo niega

De 28 clubes, 16 lo apoyaron, pero no hay acuerdo en cuál era el porcentaje de votos necesarios.

Durante la noche de este lunes se llevó adelante un consejo de fútbol profesional, en el que se analizó y votó el nuevo estatuto de la Liga Uruguaya de Fútbol Profesional (LUFPRO). La votación generó más dudas que confirmaciones y la Asociación Uruguaya de Fútbol marcó su postura asegurando que no se llegó a los votos necesarios.

"El Comité Ejecutivo expresa que, de acuerdo al resultado de las adhesiones sobre la moción del proyecto del Estatuto de la LUFPRO, no se han alcanzado las mayorías necesarias para la aprobación de la constitución, la legitimación y el debito consentimiento de la Liga y de dicho proyecto para su reconocimiento de conformidad a lo previsto en el artículo 20 del Estatuto de FIFA y 17 del Estatuto de AUF", dice el comunicado de la AUF divulgado este martes.

Sin embargo, los impulsores de la LUFPRO sostienen que sí se alcanzaron los votos necesarios.

Del encuentro participaron los 28 clubes profesionales, los 16 de primera (dos votos por club) y los 12 de segunda (1,16 por club).

Según informó el portal FutbolUy, los clubes que votaron a favor fueron Boston River, Cerro Largo, Fénix, Liverpool, Peñarol, Progreso, River Plate, Wanderers, Cerro, Danubio, Defensor Sporting, Juventud, Rampla Juniors, Rocha, Uruguay Montevideo y Villa Teresa, llegando a los 25,33 votos.

Por la negativa votaron Cerrito, Deportivo Maldonado, Torque, Plaza Colonia, Rentistas, Sud América, Albion, Atenas y Central Español, alcanzando los 15,49 votos.

Nacional, Villa Española y Racing se abstuvieron.

La indefinición radica en que no había un porcentaje definido para la aprobación. La norma 17 del estatuto de la AUF no menciona si es necesaria una mayoría simple o una especial para aprobar el nuevo estatuto, por lo que cada grupo sostiene que tiene la razón. La AUF, contraria a la creación de la LUFPRO, apunta a la mayoría especial que no se alcanzó.

Según informó Referí, de no mediar acuerdos, el tema podría ser definido por otros organismos superiores, como el Ministerio de Educación y Cultura, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) o a la FIFA.

La LUFPRO sería un nuevo torneo con más libertad y autonomía que el actual Campeonato Uruguayo, jugado bajo la tutela total de la AUF. Si bien mantendría un vínculo con el órgano rector del fútbol uruguayo, las autoridades de la nueva liga definirían todas las cuestiones del torneo. Entre ellos, los derechos económicos y los convenios con la Mutual.