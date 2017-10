Cavani: “un reconocimiento personal queda en la vitrina, pero los logros grupales son los que te dejan en la historia”

“Seguramente a muchos les llama la atención. A mí como futbolista no, porque sé cómo es una Eliminatoria. Siempre lo he dicho, es una competición muy difícil. Gracias a Dios a nosotros se nos dieron muchos resultados, en momentos importantes, en momentos que necesitábamos y hoy estamos donde estamos. A ellos no se les ha dado, pero no porque jueguen mal o porque no quieran que se den, sino porque es una competencia difícil, donde nadie te regala nada. Porque que un equipo esté eliminado no significa que te regale algo, porque se juega el prestigio del país, su camiseta y eso siempre tiene valor dentro de la cancha. Es una situación difícil, pero ellos tienen futbolistas capacitados para salir”.