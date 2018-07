Diego Laxalt en conferencia de prensa: “Con mucho sacrificio y entrega, vamos a ir logrando sacar el partido ante Francia”

El jugador celeste reflexionó también sobre su nuevo lugar en la selección de Tabárez: "He crecido muchísimo y me fui ganando un lugarcito".

El futbolista uruguayo Diego Laxalt habló en conferencia de prensa de cara al partido del viernes ante la selección de Francia. A continuación, algunas de sus reflexiones:

Sabemos que ellos tienen un potencial muy grande en ataque: vamos a tener que hacer un trabajo a la perfección en la defensiva. Con mucho sacrificio y entrega, vamos a ir logrando sacar el partido.

Tratamos de estar juntos y de siempre sentirnos respaldados por los compañeros. Cada uno tiene su técnica, pero el respaldo de los compañeros ayuda mucho.

Siempre pensamos en hacer que los rivales puedan jugar poco: es unas de las cosas que seguramente les genera más incomodidad por el potencial que tienen. Tratamos de que no se sientan cómodos. Que nos respeten como selección nos hace bien.

El hecho de estar siempre juntos y sin tener la obligación de hacer faltas no apropiadas para cortar el juego, creo que eso es bueno.

Por suerte he crecido muchísimo en estos años que he estado en Europa. De a poco me fui ganando un lugarcito en la selección: estoy muy contento por eso.

Desde que llegamos, los debutantes en este Mundial teníamos ansiedad y ganas de ver qué pasaba, pero la gente con más experiencia del grupo nos ha transmitido seguridad y tranquilidad, y eso ha ayudado muchísimo. Pero a medida que van pasando los partidos nos sentimos mejor y con más confianza.