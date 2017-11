El Maestro Tabárez explicó la no convocatoria de Arévalo Ríos: “no es algo definitivo”

Uruguay jugará en noviembre dos partidos amistosos, ante Polonia y Austria respectivamente. El volante Egidio Arévalo Ríos no fue incluido en la lista de convocados.

Así se refirió el entrenador de la Celeste a lo sucedido:

“Cuando uno tiene un plantel amplio, trata de llevar futbolistas no con el convencimiento de que van a jugar todos. Si no pierde todo el significado que le dejan anteriormente.

Cuando un jugador tiene mínimas chances de ser tenido en cuenta, es preferible no convocarlo. No sé quién dijo que es algo definitivo. Yo no lo dije nunca. Esto es competitivo y a mí me cabe la definición de tratar de llevar el equipo más poderoso”.