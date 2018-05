Gastón Ramírez: “Estoy contento de poder cumplir el objetivo de estar en esta lista, era importante para mí”

“Estoy contento de poder cumplir el objetivo de estar en esta lista, era importante para mí. Me fui a Italia con el objetivo de tener la chance de ir al Mundial entonces este llamado es el fruto del trabajo y la elección que tomé, estoy contento por eso”, dijo en su llegada al Aeropuerto de Carrasco.

Sobre la decisión que tiene que tomar el Maestro de dejar a tres futbolistas fuera de la convocatoria, dijo: “Es difícil para el Maestro, son todos buenos jugadores, están en un buen nivel. Es bueno tener cambios, tener variedad. Espero que me toque estar”.

También se refirió a su puesto dentro de la cancha: “Me gusta jugar de enganche, me gusta jugar libre pero no tengo problema en jugar por la izquierda o por el medio. Incluso he jugado de doble cinco. Son opciones que estoy tratando de mejorar”.

“Se ha mejorado en el juego en la mitad de la cancha, ese es un plus que tiene la selección hoy en día”, finalizó.