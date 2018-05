José María Giménez: “los egipcios son aguerridos como nosotros”

En su llegada a Montevideo, el zaguero del Atlético de Madrid se refirió a la selección de Egipto, la primera que Uruguay enfrentará en Rusia: “Son iguales a nosotros en el sentido de lo aguerridos que son, que dan batalla todo el tiempo porque quieren ganar y van para adelante. Tienen jugadores que son desequilibrarantes, sobre todo Salah. No podemos dar ventaja ni un minuto porque sabemos lo que puede pasar”.

Sobre Salah, la estrella egipcia, dijo:

“Se le ve, yo veo lo mismo que vos. No me tocó enfrentarlo, pero tiene unas condiciones increíbles. Podemos frenarlo, de eso no hay duda, porque hemos competido contra jugadores de similares características, incluso mejores. No hay que darle mucho misterio a lo que pueda hacer un jugador, son once y los once son buenos”.