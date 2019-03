Josema Giménez piensa en la Copa América 2019: “Nos vemos muy bien y trataremos de aprovechar las oportunidades”

El defensa estimó que el grupo que a la selección uruguaya le tocó "un grupo complicado".

El defensa del Atlético Madrid y de la Celeste, José María Giménez, reflexionó sobre la Copa América que se jugará en Brasil. Uruguay comparte el grupo con Japón, Chile y Ecuador. Así se expresó:

El futbolista también se refirió al estilo de juego de la Celeste:

Si bien tenemos jugadores que, hoy por hoy, tienen buen pie y podemos crear. Es también la forma de leer los partidos. A veces tenés un equipo que presiona bien y no podés salir jugando. Si no te dejan jugar, y no tenés forma de salir o si el manejo de pelota en nuestra cancha es ‘sucio’, tenemos que buscar alternativas.

La forma de crear, pienso que siempre tiene que ser en cancha rival. Salir jugando con la pelota de atrás es algo lindo de ver. Lo bonito es ver cómo se juega de mitad de cancha para adelante.