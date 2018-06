Josema Giménez: “Se cerraron muy bien y tuvimos que aprovechar un detalle: la pelota quieta”

El autor del gol de la victoria uruguaya ante Egipto analizó la jugada clave y habló de su coordinación con Diego Godín en la cancha.

El defensa uruguayo José María Giménez marcó el gol de la victoria de la Celeste ante Egipto sobre el final. Además, el futbolista generó la falta sobre la banda que devino en el tiro libre Carlos Sánchez y el gol decisivo. El jugador reflexionó sobre esta situación:

“La falta que me hicieron fue en una jugada que me fui arriba. Me metí al área derecho porque no quedaba otra, no tenía muchas opciones. No había tiempo para perder.

Hablábamos con el Pato (Sánchez) de cómo me dio varias pelotas de gol. Le da siempre la altura y fuerza justa. Siempre es aprovechable para nosotros porque nuestra arma es la pelota quieta. Fue similar al gol de Godín contra Italia en 2014.

El Maestro trabajó durante la semana la pelota quieta, cayendo sobre el punto penal y nos pidió que Diego (Godín) y yo entremos desde atrás. Entramos juntos y me tocó cabecearla a mí”.