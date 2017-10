La conferencia de Washington Tabárez con el corazón en la mano: “lo que viene, que yo no voy a ver”

Parte de la palabra de Tabárez:

Un balance es muy difícil en este momento, estamos muy satisfechos por esto. Después que se conquista capaz que algunos les parece fácil. Pero hay que convivir con el estrés permanentemente. Nosotros vinimos a acá a jugar por nosotros, a jugar por la gente. Y tratar de conseguir lo que queríamos ganando.

Eso sobre todo a la hora de ponernos en pérdida, de recibir dos goles poco creíbles. Sin embargo, se salió adelante como tantas veces. Nos demostramos cosas a nosotros mismos. Y creo que por la evolución que ha tenido el equipo en las Eliminatorias, lo bien que se adaptaron los jóvenes, creo que tenemos un panorama halagüeño. Uno va a encarar desde principios del mes que viene todo lo que viene después de estas Eliminatorias que terminaron.

Nosotros valoramos mucho ir al Mundial. Se tuvo una Eliminatoria que, más allá de esos tres partidos seguidos que se perdieron y generaron un olvido de todo lo que se había hecho, por suerte pudimos dar la vuelta a eso que nos sucedió, que no era la primera vez que nos sucedía. Fíjese lo de Chile, bicampeón de América, a cualquiera le puede pasar.

Quizás deberíamos estar más calmos, no para lo que venga que ya no lo voy a ver, tenemos que aprender a apoyar a competir y no desangrarnos por cosas secundarias que no van a lo esencial. Hay que tratar de encaminar a los futbolistas que están apareciendo, hay que formarlos y tener esperanzas de que cuando pasen a jugar a medios más exigentes y respondan es como que ya tienen el certificado de aptitud para aspirar a jugar en la selección mayor, creo que se debería seguir así y es necesario que haya un consenso para que se apoye al que está trabajando.