Lucas Torreira: “El uruguayo se tiene que sentir orgulloso de tener un mediocampo tan bueno”

El volante de la Celeste habló de la Copa América 2019, la competencia por el puesto y de su comienzo en la seleccion.

El volante de la selección uruguaya y del Arsenal inglés, Lucas Torreira, habló en entrevista con Telemundo.

Estar en la cancha con muchísimas personas y sentir que todo el estadio cantando tu nombre es algo muy lindo.

Competencia

Es verdad que el mediocampo es una de las zonas más pobladas. También estoy feliz. El uruguayo se tiene que sentir orgulloso de tener un mediocampo tan bueno, con jugadores tan importantes. Hay una competencia muy sana en la que cada uno trata de dar lo mejor para que el entrenador decida quién entra en el once titular.

Copa América

Va a ser mi primera Copa América y no he tenido la oportunidad de enfrentar a un equipo sudamericano. Ya me hablaron de esta competencia y de las eliminatorias. Creo que va a ser muy difícil. Para mí lo más importante es el inicio, tratar de arrancar bien el primer partido.

Rusia 2018

Todo pasó súper rápido. Me acuerdo de aquel debut en China esperando la lista para ir al Mundial, poder vivir todo el Mundial con grandes partidos, como el de Portugal, que fue un partidazo. Ir al estadio y ver el recibimiento de la gente y el cariño. Es el reconocimiento al trabajo y lo que hace uno para llegar dónde está.

El robo a su casa en Río Negro

No pudimos recuperar nada de lo que le robaron a mis padres. Prefiero no hablarlo, me hace un poco de daño. Es así la vida, hay que seguir adelante.

La campaña copera celeste