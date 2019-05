Luis Suárez estará de baja “entre 4 y 6 semanas” tras operación de rodilla: podría llegar justo para la Copa América

"El jugador del primer equipo Luis Suárez ha sido sometido esta noche a una artroscopia en la rodilla derecha por una lesión meniscal interna", afirma el Barça en un comunicado.

El delantero uruguayo del FC Barcelona, Luis Suárez, estará “entre cuatro y seis semanas de baja” tras una operación de rodilla, perdiéndose la final de Copa del Rey, aunque podría llegar justo a la Copa América, informó este viernes el club.

“El jugador del primer equipo Luis Suárez ha sido sometido esta noche a una artroscopia en la rodilla derecha por una lesión meniscal interna”, afirma el Barça en un comunicado.

“El tiempo aproximado de baja es de entre cuatro a seis semanas”, añadió el equipo azulgrana.

El delantero uruguayo se perderá así la final de la Copa del Rey contra el Valencia el 25 de mayo en Sevilla, así como los dos últimos encuentros de Liga contra Getafe y Eibar, aunque el Barça ya ha ganado matemáticamente el campeonato español.

No obstante, podría llegar muy justo a la Copa América, que se disputa en Brasil del 14 de junio al 7 de julio.

El uruguayo había mostrado su deseo de poder estar en la cita continental en una entrevista con el diario Mundo Deportivo en febrero pasado.

“Si tengo salud y estoy bien, sí (quiero jugarla). Ojalá”, dijo Suárez, que en respuesta al otro diario deportivo catalán Sport afirmaba entonces haber dejado atrás sus problemas en la rodilla derecha.

Estas molestias habían empañado su temporada pasada y el inicio de la actual.

“La verdad es que no quiero ni hablar del tema porque desde el parón (de Liga navideño) no he tenido ni el más mínimo dolor”, afirmaba en febrero.

“Llevo un mes limpio, sin dolor, cuidándome, trabajando para no tener ese dolor”, añadía entonces el delantero del Barça.

Suárez aseguraba entonces que no había contemplado la opción del quirófano, que finalmente se ha dado, apenas dos días después de la humillante eliminación el martes en semifinales de la Liga de Campeones contra el Liverpool (3-0, 0-4), gran objetivo de la temporada azulgrana.

Suárez ya estuvo de baja por “molestias en la rodilla derecha” durante dos semanas, entre el 26 de noviembre y el 7 de diciembre de 2018.

Un mes antes, también había aprovechado el parón de selecciones en octubre para tratarse de la articulación siguiendo “una pauta de trabajo específico de musculación y de prevención”, según informó entonces el Barça.

Suárez se perdió entonces los amistosos contra Corea del Sur y Japón, del 12 y 16 de octubre, aunque entonces señaló que esta ausencia no tenía nada que ver con sus problemas de rodilla.

El artillero uruguayo afirmó en aquel momento que ya había advertido al seleccionador Óscar Tabárez que no acudiría a la selección por estar esperando el nacimiento de su tercer hijo.

(AFP)