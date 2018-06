Luis Suárez: “Estoy contento por cumplir 100 partidos con la selección y por ser el tercer Mundial en el que puedo hacer goles”

Además, el capitán Diego Godín consideró que fue un partido difícil en el que Arabia Saudí aprendió de sus errores anteriores.

El capitán uruguayo Diego Godín habló tras la clasificación de la Celeste a octavos de final del Mundial de Rusia 2018:

“La veo bien. Estoy contento por lograr la clasificación y la segunda victoria en este Mundial. Lo mirás y te das cuenta de lo difícil que es. No es fácil ganar. Logramos por tercera vez consecutiva estar en octavos de final, que es algo que creo que no había pasado nunca en la historia.

Yendo al partido, fue uno difícil. Arabia aprendió de sus errores ante Rusia: se cerró bien, no nos dejó espacios, tuvo bien la pelota. Nos costó porque no lográbamos recuperar la pelota en campo de ellos, nos llevaban al nuestro y después no podíamos atacar. Se hizo un partido difícil y duro por el desgaste del primer partido, que siempre se nota, había un calor impresionante dentro de la cancha. Se logró lo más importante, que era ganar y estar en octavos de final”.