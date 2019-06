Luis Suárez: “Volver a jugar un torneo con la selección de mi país es lo que me hace más feliz”

El delantero de la selección uruguaya habló de la recuperación de su lesión, de Ecuador y de Neymar.

Este viernes comienza la Copa América en Brasil. Uruguay jugará su primer partido este domingo ante Ecuador.

Hasta que no tengamos la confirmación del equipo, no podemos decir mucho. Pero decir que genera mucha emoción jugar con un equipo con una o dos variantes. Tenemos jóvenes que juegan en grandes equipos de Europa, tienen gran nivel.

Lesiones

La baja de Neymar

Capacidad técnica como grupo podemos llegar lejos en la copa, pero tenemos que ser conscientes que los partidos se ganan dentro de la cancha. Tenemos que mejorar como equipo y aprender de los errores que tuvimos en otros partidos porque la copa no te lo perdona.

Lo que hablamos con Ney para darle apoyo. Brasil pierde mucho, porque es uno de los mejores jugadores del mundo. No quita que no tengan grandes jugadores: sacan a Ney y entra Willian, que la está rompiendo en el Chelsea.

Ecuador

Es un parecido a 2007, que el Maestro Tabárez hizo un recambio de generación. Bolillo Gómez está en algo parecido, pero eso no quita el nivel.

Creo que se está poniendo mucha responsabilidad en el mediocampo. Todos tenemos que asumir esa responsabilidad. Si no somos un equipo, tampoco vamos a podernos complementar.

Volver a jugar un torneo con la selección de mi país es lo que más feliz me hace, sea donde sea. Lo de Ney es un tema muy delicado, prefiero estar al margen de eso, pero sabe que tiene todo mi apoyo.

Estoy por encima de las críticas que se dicen que me lesiono antes de jugar con la selección. En esta última lesión sabía que tenía margen para trabajar la recuperación. Sabía que iba a llegar, por eso no me entró duda.