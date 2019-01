Mano a mano con El Maestro Tabárez: el profesionalismo en el fútbol uruguayo, las carencias de la selección y la Copa América 2019

El director técnico de la selección uruguaya señaló que Defensor Sporting es un ejemplo a nivel local de organización, y sostuvo que el plantel tiene que ir "con la actitud justa" al certamen continental.

Óscar Washington Tabárez, entrenador de la selección uruguaya, habló con Telemundo en el Complejo Celeste.

Copa América

Se refirió sobre la Copa América que se avecina, a jugarse en Brasil:

No vamos a andar con mochilas puestas de antemano, que pueden generar un desenfoque. Creo que tenemos que ir con la actitud justa.

Tiene significado, no es cualquier torneo, ni una obligación. Es algo a lo que siempre vamos con expectativa.

El grupo de la Copa América 2019

Uruguay salió sorteado en el grupo C del certamen junto a Ecuador, Japón y Chile. Tabárez reflexionó sobre los rivales:

Lo de Japón es evidente, porque lo que muestra ahora lo ha mostrado en un Mundial. Tenemos equipos que no han ido al Mundial pero hicieron cosas muy importantes a nivel de Copa América, como Chile, que mantiene jugadores de esa generación.

El profesionalismo del fútbol uruguayo

El técnico de la Celeste se refirió a la situación del fútbol uruguayo:

No se puede seguir con un fútbol profesional en el que los jugadores no cobren o que digan que es normal que haya dos o tres meses de atraso en sueldos. Tienen que ir a lugares donde haya infraestructura, con jugadores formados de manera que se mejore el producto. Hay grandes entrenadores, con grandes institutos que forman buenos entrenadores.

Tabárez habló también de carencias en seleccionados uruguayos de fútbol y cómo se adapta a las circunstancias:

Faltan jugadores por afuera, sobre todo en el uno contra uno. No sé si no hay, pero hay gente que puede jugar en esas posiciones pero tiene que cumplir con las condiciones. Hay que hacerlo en los grados de intensidad y exigencia que genera el fútbol profesional de estos tiempos.

En esta sub-20 no lo veo. Un entrenador como Fabián (Coito) no llevará a un jugador porque juega en determinado puesto. ¡No! Si no está bien, opto por otro estilo de jugar. Es lo que se ha hecho.