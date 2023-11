Más allá del arbitraje, el presidente de la AUF celebró la victoria uruguaya como “un triunfo resonante, con jerarquía, con autoridad en campo de juego, en las individualidades y lo colectivo”.

La selección de Uruguay derrotó con autoridad este jueves en el estadio La Bombonera por 0-2 a Argentina. Sin embargo, el arbitraje despertó polémica y fue cuestionado entre quienes estaban en el estadio y también quienes lo vieron por televisión. Hasta el propio presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, mostró su malestar una vez terminado el encuentro.

El arbitraje del partido en La Bombonera de Buenos Aires fue liderado por el colombiano Wilmar Roldán. A medida que pasaban los minutos, Uruguay fue víctima de que varias infracciones en su contra no fuesen debidamente sancionadas.

“Mirá cómo tengo los nudillos de pegarle a la pared por la bronca que me dieron las intervenciones del arbitraje”, dijo Alonso tras el partido, y mostró sus manos lastimadas.

“Muchas veces no daba crédito a lo que estaba mirando. El sesgo inaudito de una actuación que para un lado favorecía tiro libres inexistentes, y del otro lado cortaba tiro libres que existía y no los daba”, dijo el presidente de la AUF, y agregó: “Estoy anonadado por lo que vi. No doy crédito. Me parece llamativo para un árbitro tan importante como Roldán una actuación tan pobre y sesgada hacia un lado”.

▶️"Mirá cómo tengo los nudillos de pegarle a la pared": Alonso dijo que el arbitraje en Argentina-Uruguay fue "pobre y sesgado"https://t.co/bRl8f22A8k pic.twitter.com/mMfg7TvCCN — Telemundo (@TelemundoUY) November 17, 2023

Más allá del arbitraje, el presidente de la AUF celebró la victoria uruguaya como “un triunfo resonante, con jerarquía, con autoridad en campo de juego, en las individualidades y lo colectivo”.

“Realmente un triunfo memorable por el rival, el campeón del mundo, eso le da una nota inigualable a lo que obtuvimos”, dijo, y agregó: “Esto se festeja con tranquilidad y cautela porque es parte de las Clasificatorias y hay que pensar en el partido que viene. Esto es un mojoncito más en el camino largo”.