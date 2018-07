Nández y Bentancur en conferencia de prensa: “Es imposible no tener nervios, pero sabemos que si no ganamos, nos vamos a casa”

Rodrigo Bentancur y Nahitan Nández se refirieron a la situación sanitaria de Edinson Cavani, a las características de Francia y también al triunfo ante Portugal.

Algunas de sus frases:

“El respeto que uno le tiene al Maestro es impresionante, y es un honor tenerlo como técnico”, reflexionó Bentancur.

“Esperemos que Griezmann recuerde a la hora del partido que es un poco uruguayo”, bromeó Nández.

“A veces no caigo mucho en donde estoy y en el momento que estoy pasando. Pero tengo a mi familia, que me dice si me doy cuenta dónde estoy: jugando cuartos de final a los 20 y pocos años”, contó Bentancur.

“Hasta la familia nos dice que sorprende que Uruguay tenga tan pocas amarillas. Creo que el fútbol ha evolucionado mucho y ha cambiado. Eso se va asimilado y se va tratando de jugar fuerte, pero siempre en buena ley: esperamos seguir por ese camino”, dijo Bentancur, único jugador celeste con tarjeta amarilla en lo que va del Mundial.

“Si alguno bueno tiene nuestro equipo es que tenemos jugadores de diferentes características. Si algo nos destaca es esa garra que siempre está, aunque salgan bien o mal las cosas: y eso nos deja contentos”, apuntó Nández.