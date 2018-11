Óscar Tabárez: “Hay que tener un medio local más significativo desde infraestructura, seguridad y juego”

El director técnico de la selección uruguaya dijo que no falta juego solo en la selección.

En el marco de la discusión por el nuevo estatuto de la AUF y cuatro derrotas consecutivas de la Celeste, el entrenador celeste apuntó:

Solo nos acordamos de las estadísticas cuando hace mucho que no perdemos o ganamos pero hay otras cosas que hacen a la viabilidad del fútbol que son una característica, una cultura en Uruguay. Cuando se quiere competir al nivel que lo hacemos, hay que tener un medio local más significativo desde infraestructura, seguridad y juego. El poco juego no se ve solo en la selección me parece.