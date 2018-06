Óscar Washington Tabárez y Luis Suárez hablaron en conferencia de prensa en la previa del encuentro ante Portugal

"Mañana nos jugamos seguir en el Mundial contra el último campeón de Europa, no hay mejor motivación que esa", dijo el delantero salteño.

El entrenador de la selección uruguaya de fútbol, Óscar Washington Tabárez, y el delantero salteño Luis Suárez hablaron este viernes en la ciudad de Sochi, en el estadio que recibirá el encuentro entre Uruguay y Portugal este sábado, a las 15:00 horas.

En este sentido, Suárez reflexionó:

En tanto, Tabárez apuntó:

“Todos los futbolistas de cualquier equipo llevan a la cancha sus vivencias, que vana ser parte de su preparación y motivación. Los dos equipos tienen bastante de todo esto”, dijo el Maestro Tabárez sobre el partido ante Portugal.

“Trato de no imaginarme los partidos, porque eso es un juego. Pero hemos hecho todo lo posible para llegar bien preparados, el objetivo siempre es tratar de ganar el partido”, dijo el Maestro Tabárez.

“Sabemos que no es sencillo, pero no perdemos tiempo en saber qué va a pasar porque eso ocurrirá durante el partido”, dijo el Maestro sobre el partido ante Portugal.

“Hay cosas que pretendemos hacer desde el punto de vista colectivo para limitar a Cristiano Ronaldo”, dijo Tabárez en conferencia de prensa.

“No nos quita el sueño, pero no por no darle importancia. Es porque hay que darle la atención justa y no obsesionarse porque eso desconcentra”, dijo el Maestro sobre Cristiano Ronaldo”.

“Como dice Luis, hace mucho que nos venimos preparando: Hace doce años que trabajamos juntos y hemos logrado objetivos paulatinamente”, dijo el Maestro Tabárez.

“Yo llego como siempre, trato de concentrarme y no dispersarme, de no pensar en lo que va a pasar después del partido. Las estadísticas no llegan a la interna del grupo porque no van a estar dentro del partido”, dijo Tabárez.

Le preguntaron sobre Giménez: “no hablo sobre casos individuales antes del partido, después que me pregunten lo que quieran. Los 23 futbolistas están a disposición para jugar”.