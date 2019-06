Rodrigo Bentancur reflexionó sobre su progreso: “He crecido a nivel de velocidades y ritmo”

El volante de la Juve valoró su progreso jugando para su club y selección.

Uruguay enfrentará a Chile por el tercer partido del grupo C este lunes a las 20:00.

El mediocampista Rodrigo Bentancur habló en conferencia de prensa:

Este año he tenido muchísimo más rodaje. Hubo un tiempo que estuve 16 o 17 partidos seguidos entre Juventus y selección jugando de titular los 90 minutos. He crecido a nivel de velocidades y ritmo. Creo que eso lo mejora el tiempo. Ya voy dos años en Europa. Trato de aprovechar al máximo eso una vez que me toca.