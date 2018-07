Suárez en conferencia de prensa: “Me incluyo dentro de los tres millones que están esperando la recuperación de Cavani”

El salteño dijo que Uruguay tiene una muy buena defensa para controlar a Francia y que Griezmann podrá tener costumbres uruguayas, pero no siente lo mismo que los celestes.

De cara al partido del viernes ante la selección de Francia por los cuartos de final del Mundial de Rusia, el delantero uruguayo Luis Suárez reflexionó sobre la situación sanitaria de Cavani, el desafío de enfrentar a una de las últimas selecciones favoritas del torneo, su relación con el Maestro Tabárez, la emoción de estar en un Mundial acompañado por su familia y más.

Que esté o no esté Cavani

Son pocos días para recuperarse y eso puede ser un poco difícil. Pero las ganas, la actitud, la entrega y el esfuerzo de Edi están, aunque hay cosas que no dependen de él.

Lo que significa Edi tanto como para mi juego como para el del equipo es esencial por la clase de jugador que es, por lo que ha demostrado todos los partidos y por su momento actual, con los dos goles que hace el otro día, además de su colaboración en toda la cancha. Me incluyo dentro de los tres millones que están esperando por su recuperación.

Jugar contra Mbappé

Los avances del equipo

El equipo ha sido revertir situaciones en las que no ha estado Edi o no he estado yo. Y han sabido estar a la altura de lo que es la selección. Esto de Edi se siente, pero también hay jugadores que lo pueden hacer muy bien.

Uruguay depende muchísimo del nivel colectivo y del trabajo que hagamos dentro de la cancha.