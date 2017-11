Tabárez reflexionó de cara al amistoso ante Polonia: “Es un rival significativo, que nos va permitir sacar conclusiones”

En este sentido, Óscar Washington Tabárez apuntó:

El Maestro no descarta la posibilidad de utilizar futbolistas con pocos minutos en anteriores presentaciones celestes.

“Hay uno que es debutante absoluto en este período y hay otros que ya han estado, pero no han tenido oportunidad de jugar. No descarto la posibilidad de que lo hagan. Tengo un plan, pero ese plan no es absoluto. Estos partidos son muy importantes. El resultado y el comportamiento que tengamos es la bandera nuestra. No venimos a probar, venimos a poner un equipo en el que tenemos seguro que los jugadores que salgan al campo tengan cosas que mostrar”.