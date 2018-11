Tabárez sobre los encuentros ante Brasil y Francia: “desde el punto de vista de las conclusiones no nos vamos con las manos vacías”

El entrenador uruguayo consideró que, a pesar de haber perdido los dos encuentros, pudo sacar conclusiones importantes de cara al futuro y aseguró que sirvió para saber cómo pueden responder algunos futbolistas sin minutos.

Habló en conferencia de prensa tras la derrota ante Francia por 0-1:

Hay que saber contra quién vinimos a jugar acá a Europa, con Brasil y Francia. Desde hace tiempo estábamos esperando estos partidos. Tuvimos muchas dificultades, muchos jugadores importantes no pudieron estar. Pero esto sirvió sí para ver cómo respondían los futbolistas que los suplían y eso fue positivo. En el partido de hoy creo que el rival nos superó, sobre todo en los primeros 15 o 20 minutos. Generó situaciones. Pero de ahí para adelante fue un partido muy parejo en el resto del primer tiempo. En el principio del segundo tiempo aparece esa sanción, yo no la vi, se generaron varias situaciones seguidas defendiendo nuestro arco y ellos tratando de convertir. Ahí el árbitro marcó el penal, pero no puedo opinar de algo que no vi. Después, más allá del rendimiento y que seguimos jugando contra un muy buen equipo con un potencial físico llamativo, creo que seguimos insistiendo, buscamos alguna variante que nos acercara más. Tuvimos un mano a mano en una jugada clarísima que no se pudo concretar. Obviamente una de las cosas que se persigue en estos partidos es el resultado y no lo pudimos lograr, pero desde el punto de vista de las conclusiones no nos vamos con las manos vacías.