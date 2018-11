Zorrito Suárez: “Mi sueño era saltar primero a Europa y después pelear por la Selección, pero bienvenido sea”

El lateral de Defensor Sporting es la novedad en la lista de los 22 futbolistas convocados para los amistosos de la Selección Mayor de Uruguay.

La palabra del Zorrito Suárez en entrevista con la AUF:

Me llamó Mario Rebollo antes de la lista y me dijo que iba a estar citado, no lo podía creer. La verdad que es una noticia muy linda, uno de niño siempre sueña con vestir la celeste, ojalá que se pueda dar todo bien. Mi sueño era saltar a Europa y después pelear por la selección. Si se da bienvenido sea.

Los compañeros me recibieron diez puntos, estoy muy feliz por este momento. Siempre miré al Pelado Cáceres, es un ídolo para mí, siempre trato de seguirlo.

Mi familia y mis amigos están muy contentos, para ellos es un orgullo que yo esté acá.