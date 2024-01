"Si lo quieren en contado que busquen otra institución": presidente de Newell’s dijo que están "muy lejos" de llegar a acuerdo por el Colo Ramírez

"El interés de Newell’s por el jugador existe, pero llega un momento que nosotros tenemos otras opciones", sostuvo Ignacio Astore.

El presidente de Newell’s, Ignacio Astore, se refirió este jueves al interés del club argentino por el goleador uruguayo Juan Ignacio Ramírez, pero admitió que hoy están "muy lejos" de llegar a un acuerdo y firmar contrato. "El interés de Newell’s por el jugador existe, pero llega un momento que nosotros tenemos otras opciones", sostuvo en entrevista con el programa radial de Carve Fuera de Juego.

La ficha del delantero pertenece en partes iguales a Nacional y a Liverpool y, según publicaron varios periodistas deportivos en los últimos días, los clubes quieren que la transacción se haga en efectivo, ya que temen que el pago no se concrete. Astore fue consultado por esto y aseguró: "Es indudable que la persona que lo dice no conoce esta institución".

"Lo que molesta es lo erróneo en el concepto o lo dañino en cuanto al pensamiento porque no es verdad. Yo creo que hay una malintecionalidad importante", expresó.

"Lógicamente que Nacional debe querer un monto neto, nosotros consideramos que el monto neto se puede hacer en dos pagos o tres o en un pago de determinada forma. Si Nacional no está de acuerdo, no está de acuerdo, punto y aparte. Pero estar hablando mal de otra institución no corresponde", apuntó.

Astore subrayó que "todas las operaciones en el fútbol argentino se hacen en cuotas". Teniendo en cuenta esto, manifestó: "Si ellos lo quieren en contado que busquen otra institución porque Newell’s no la va a hacer".

"No porque no lo pueda hacer sino porque no es el formato de la institución", justificó. Más allá de esto, el presidente del club argentino aseguró que Ramírez le "interesa mucho" al entrenador Mauricio Larriera.

"Nosotros no nos hemos comunicado ni hemos tenido diálogo con el presidente de Nacional. Lo están manejando los representantes. Pero si vos me decís de las posibilidades, hoy no están cercanas", cerró.