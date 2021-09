Sin los dos goleadores pero con la obligación de sumar frente al último de la tabla, Uruguay visita esta noche a Perú

La celeste viene de dos empates sin goles consecutivos y se encuentra en la cuarta colocación.

La selección uruguaya visita esta noche a las 22 horas al combinado peruano por la novena fecha (séptimo partido) de las Eliminatorias sudamericanas para la Copa del Mundo Qatar 2022.

El partido se llevará adelante en el Estadio Nacional de Lima. Jugando en la capital peruana la celeste ha cosechado más triunfos (cuatro) que derrotas (tres), además de dos igualdades.

Uruguay no contará con sus dos goleadores históricos: Luis Suárez y Edinson Cavani. De no mediar sorpresas, el once del Maestro Tabárez será: Fernando Muslera Nahitan Nández, Diego Godín, José María Giménez, Matías Viña, Matías Vecino, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Brian Rodríguez, Giorgian De Arrascaeta y Maximiliano Gómez.

Perú, por su parte, saldrá a la cancha con Pedro Gallese, Luis Advíncula, Anderson Santamaría, Alexander Callens, Marcos López, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Christian Cueva, André Carrillo, Edison Flores y Paolo Guerrero.

La celeste ha tenido un andar irregular en las Eliminatorias, aunque, salvo contadas ocasiones, lo habitual ha sido un pobre juego colectivo.

Uruguay ha cosechado dos victorias, dos empates y dos derrotas. El punto más alto fue la gran victoria 3-0 en Barranquilla. Además, se le ganó a un rival directo como Chile en la hora, gracias a un gol de Maxi Gómez.

Sin embargo, el equipo de Tabárez mostró una muy pobre cara en la derrota 4-2 con Ecuador, que pudo ser goleada si no fuera por dos goles de Suárez al final del partido. También se perdió de local con Brasil 2-0.

Lo más reciente son dos empates 0-0, primero con Paraguay de local y luego con Venezuela de visitante.

La tabla de posiciones encuentra a la celeste en el cuarto lugar con 8 puntos, los mismos que Colombia, pero con mejor diferencia de gol. Primero y lejos está Brasil, que ganó todos los partidos, luego Argentina con 12 puntos y Ecuador con 9. Paraguay tiene 7, Chile y Bolivia 6 y Venezuela y Perú 4.

El resto de la novena fecha comenzó esta tarde en el Hernando Siles de La Paz, donde Bolivia recibe a Ecuador. A las 18:00 juegan Ecuador y Paraguay en el Casa Blanca de Quito, Venezuela recibe a Argentina a las 21 horas en el Estadio Olímpico de Caracas y Brasil visita el Monumental de Santiago para jugar con Chile.

Luego, Uruguay recibirá a Bolivia el domingo y a Ecuador el jueves.