"Soy parte de la venganza": Mohammed Salisu hace su debut mundialista con Ghana y espera ansioso el partido con Uruguay

“Cuando jugamos con Uruguay en esa Copa del Mundo, Ghana fue el mejor equipo y el que llegó más lejos: esa memoria me inspira”, afirmó Salisu.

Las selecciones de fútbol de Uruguay y Ghana se vieron por última vez en el Mundial de Sudáfrica, en 2010. Pasaron más de diez años y, sin embargo, aquel partido sigue grabado en la memoria de ambos países. Pero por razones muy distintas.

Aquel encuentro marcó la eliminación de Ghana del mundial que se disputaba por primera vez en tierras africanas. Pero no fue el hecho de quedar afuera siendo los últimos representantes de su continente lo que caló hondo en los ghaneses sino una polémica jugada en la que el uruguayo Luis Suárez tapó un tiro directo al arco con la mano. Eran los cuartos de final y la situación se dio en la última jugada del alargue. El hecho se saldó con roja para Suárez y un tiro penal a favor de Ghana que resultó malogrado. Sin embargo, en la selección africana quedaron muy molestos y desde entonces han reiterado su deseo de volver a enfrentarse a Uruguay en busca de revancha.

“Creo que la gente está esperando por ese partido porque van por venganza”. Esas fueron las palabras del futbolista Mohammed Salisu, que en Catar hará su debut mundialista con la camiseta de Ghana.

El jugador, de 23 años, anotó este jueves en el partido amistoso que su selección disputó ante Suiza. Y como previa de su debut mundialista oficial, su equipo, el Southampton, lo invitó a reflexionar sobre lo que deparará la Copa del Mundo. Y, por supuesto, el partido con Uruguay.

“Es un honor representar a mi país y estoy muy orgulloso. El entrenador me dijo que me necesitaba en el equipo, y eso me hizo cambiar la cabeza para estar listo”, dijo Salisu en declaraciones a la web del equipo europeo.

Consultado sobre qué opina del grupo mundialista que Ghana comparte con Portugal, Corea del Sur y Uruguay, Salisu respondió: “Creo que es un grupo duro. Tenemos que prepararnos y estar bien mentalizados. Cada partido es un partido duro, así que necesitamos estar unidos como grupo y poner todo en cada partido para que nuestro país esté orgulloso”.

Pero el condimento especial está en el encuentro que disputarán ante Uruguay el próximo 2 de diciembre. “Yo también estoy esperando por ese partido. Tengo que estar con mi país y pelear por mi país”, dijo el futbolista, y agregó: “Soy parte de la venganza”.

“Cuando jugamos con Uruguay en esa Copa del Mundo, Ghana fue el mejor equipo y el que llegó más lejos: esa memoria me inspira”, afirmó Salisu.