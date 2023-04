Suárez recibió un codazo y sufrió un corte en la cabeza, pero siguió en cancha y dio la asistencia para el gol en la hora de Gremio

A pocos instantes de comenzar el segundo tiempo el salteño recibió una pelota dentro del área y cuando enganchó para eludir a un defensor recibió un codazo en la cabeza.

Luis Suárez volvió a ser protagonista de un partido de Gremio y esta vez por partida doble. El equipo de Porto Alegre jugó este jueves por la noche ante el ABC de la segunda división por los dieciseisavos de la Copa de Brasil y la serie concluyó con la clasificación del equipo que lidera futbolísticamente el uruguayo.

El partido terminó 1-1 en el Arena do Grêmio y gracias a la victoria 2-0 en Natal el Gremio avanzó de ronda.

No fue una serie fácil para los del entrenador Renato Portaluppi, que finalizado el partido no dudó en ser autocrítico: "Fue la peor actuación del Gremio bajo mi mandato. Ya hablé bastante con ellos (los jugadores). No hicimos nada bien. Todo salió mal", dijo, tal como recogen los medios locales.

El partido comenzó con gol del ABC, que le ponía suspenso a la serie y el empate llegó recién en los descuentos del segundo tiempo, cuando Suárez recibió un pase en campo contrario, se sacó de encima a un marcador y asistió a su compañero Everton. El atacante amagó varias veces y definió de zurda y esquinado para vencer al arquero rival.

En las imágenes del gol se ve a Everton celebrando con un Suárez con la cabeza vendada. ¿Qué sucedió? A pocos instantes de comenzar el segundo tiempo el salteño recibió una pelota dentro del área y cuando enganchó para eludir a un defensor recibió un codazo en la cabeza.

El juez consideró que el golpe fue involuntario y ni siquiera fue al VAR a ver la jugada. Suárez estalló en protesta, más aún al ver que del lado izquierdo de su cabeza tenía un corte que le generó un profuso sangrado. El "Pistolero" no tuvo inconvenientes para seguir en cancha y completó los 90 minutos.

