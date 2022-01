Suárez se reencontró con Mateo, el paciente oncológico con el que protagonizó un emotivo video viral

El delantero uruguayo y se encontraron en el Complejo Suárez, en Canelones, donde se jugó un partido a beneficio de la Fundación Pérez Scremini.

Luis Suárez se reencontró este viernes con Mateo, el niños con quien años atrás protagonizó un emotivo video viral. El delantero uruguayo y el expaciente oncológico se encontraron en el Complejo Suárez, en Canelones, donde se jugó un partido a beneficio de la Fundación Pérez Scremini.

Esta institución fue la que unió al futbolista y a su admirador. La historia se remonta a 2015, cuando Mateo se atendía por cáncer en la Pérez Scremini y Suárez jugaba en el FC Barcelona. Los médicos que trataban al niño le dijeron que lo atendería un prestigioso doctor español por videollamada.

Él es Mateo, un niño uruguayo que hace unos años estaba recibiendo tratamiento contra el cáncer. Iba a tener una videollamada, en principio, con un médico español, pero de repente apareció su ídolo en pantalla: Luis Suárez 🇺🇾 Hermoso 🥺❤️ 🎥 Fundación Peréz Scremini pic.twitter.com/us7QVbmzKB — Bolavip (@bolavipcom) January 19, 2022

El supuesto doctor, que era Suárez, primero no habilitó la imagen y comenzó a hacerle preguntas al pequeño sobre el tratamiento, estando en Barcelona. Luego de unos minutos, comenzó a revelar la verdad: “En realidad te estoy llamando de España, pero me dedico a otra cosa. Capaz que alguna vez has gritado un gol mío o algo. Hay veces que los doctores jugamos al fútbol”.

Al ver la cara de su ídolo, Mateo se emocionó y lloró de felicidad.

Suárez le pidió que no llorara, y le dijo: “Escuchame una cosa, ¿sabías que sos un campeón? Sos muy valiente, un luchador y tenés que seguirle dando”.

Luego, el delantero le hizo una promesa a Mateo, que por ese entonces era hincha de Barcelona: “Si te portás bien, hacés lo que te dicen los doctores, te llevo una camiseta del Barcelona con la que yo juego, no las que hay en la tienda”.

Este intercambio fue parte de una campaña para juntar fondos para la Fundación Pérez Scremini. Sin embargo, como se puede ver en un video publicado por la agencia Ogilvy, Suárez cumplió con su promesa.

El delantero y Mateo se reencontraron este viernes a raíz de la causa benéfica. Suárez sigue siendo padrino de la organización.

Luis Suárez se reencontró con Mateo, joven que luchó contra la leucemia en su adolescencia y que protagonizó un encuentro emocionante con Suárez en 2015. "Es una enfermedad muy difícil, pero si hacen caso a los doctores y van paso a paso van a poder salir adelante", dijo Suárez pic.twitter.com/bpQBqpUo1X — Telemundo (@TelemundoUY) January 28, 2022

Por otra parte, el delantero uruguayo explicó en el evento el festejo de gol que hizo en el partido de Uruguay ante Paraguay este miércoles. Suárez contó que sus tres hijos –Benjamín, Lautaro y Delfina– le pidieron que celebrara "como Hulk".